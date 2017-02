Log ind Brugernavn:



Adgangskode:



Husk mit log ind Log ind Klik her hvis du har glemt dine log ind oplysninger Opret en profil Soldaterportalen er både for soldater og pårørende. Hvis du ikke allerede er en del af fællesskabet kan du oprette en profil her.



Opret ny profil

Velkommen til Soldaterportalen Hilsner til:

Afghanistan

Adenbugten

Kosovo

Alle udsendte soldater

I har min aller største respekt. Pas på jer selv og hinanden.



Søren. Jeg vil bare sige at i er alle prisværdige og jeg synes i laver et fantastisk og ærefuldt arbejde,jeg har stor respekt til jer alle ! håber i alle har det godt!gode soldater jeg vil give min største RESPEKT for jeres arbejde at i tør at sætte livet på spil er stort!

Bare en lille hilsen her, fra Færørne

Godt I er kommet vel igang og har mod på jobbet, det er et prisværdigt og ærefuldt arbejde, som I udfører globalt. Vi er stolte af Jer. Men savner desværre allerede. Kram Jette

Emiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ^^ Vi sender en stor hilsen herhjemme fra Danmark af til vores søn/bror/onkel C.E, og vi glæder os til at han kommer hjem på Søndag til lille Danmark. Stor respekt til alle vores soldater.



Hilsen Kirsten, Sara og René. Jeg vil gerne med denne hilsen ønske alle udsendte en god jul og et lykkebringende nytår.I har min aller største respekt. Pas på jer selv og hinanden.Søren.Jeg vil bare sige at i er alle prisværdige og jeg synes i laver et fantastisk og ærefuldt arbejde,jeg har stor respekt til jer alle ! håber i alle har det godt!gode soldater jeg vil give min største RESPEKT for jeres arbejde at i tør at sætte livet på spil er stort!Bare en lille hilsen her, fra FærørneGodt I er kommet vel igang og har mod på jobbet, det er et prisværdigt og ærefuldt arbejde, som I udfører globalt. Vi er stolte af Jer. Men savner desværre allerede. Kram JetteEmiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ^^Vi sender en stor hilsen herhjemme fra Danmark af til vores søn/bror/onkel C.E, og vi glæder os til at han kommer hjem på Søndag til lille Danmark. Stor respekt til alle vores soldater.Hilsen Kirsten, Sara og René.

Drengene takker mange gange for den flotte mail du sendte, Andreas sad og læste og så billeder hele aftenen. Det var rigtigt dejligt lige at høre fra dig 😃

Hilsen os alle fire hej Ralle din dejlige dreng.. jeg elsker også dig og savner dig og min smukke kone Hej far.. Jeg elsker dig og jeg savner dig. Det gør mor også.. Hilsen Rasmus Hej Jonas,bare en hilsen herfra,håber du har det godt,glæder mig til vi ses. Hej Glen

Tak for mailen. Nu er jeg kommet på. Hilsen fra Christian. Og Andreas. Han er på vej til Grønland på torsdag. Love Mutti Hej CarstenDrengene takker mange gange for den flotte mail du sendte, Andreas sad og læste og så billeder hele aftenen. Det var rigtigt dejligt lige at høre fra dig 😃Hilsen os alle firehej Ralle din dejlige dreng.. jeg elsker også dig og savner dig og min smukke koneHej far.. Jeg elsker dig og jeg savner dig. Det gør mor også.. Hilsen RasmusHej Jonas,bare en hilsen herfra,håber du har det godt,glæder mig til vi ses.Hej GlenTak for mailen. Nu er jeg kommet på. Hilsen fra Christian. Og Andreas. Han er på vej til Grønland på torsdag. Love Mutti Så er det snart tid for KFOR hold 30a. En lang tur i et stort fly. Held og lykke,- tag vare på jer selv og hinanden. Husk at sende hilsener hjem. Det luner i en kold tid.

vh/ fire MH Det var en vellykket pårørendedag den 4. januar på Varde kaserne. Vi synes, at orienteringen om de kommende opgaver for KFOR holdet, (vor soldat), var meget informativ, med opmuntrende indslag, men også med et alvorligt element selv om risikoen for alvorlige hændelser er mere begrænset.

Endvidere var den fælles orientering for både Afghanistan støttegruppen, og KFOR delingen interessant, dog havde vi med flere pårørendebesøg, in mente, hørt det meste før.

Den varme mad til frokost var veltillavet, og kaffe, te, samt kage var der rigeligt af i pauserne.

En afsluttende parade med en god tale af regimentschefen fuldendte en god dag. Tak, til arrangørerne,- vi kommer gerne igen.

vh /fire Mh Så sender vi nogle flotte unge soldater afsted; Rigtig god tur og tag jer godt af hinanden. Hej Kasper. En lille hilsen fra Als. Håber at alt er som "du" forlod det ? Glæder os til at høre nyt Hej Malte. Håber I er kommet godt i gang. Brev følgerSå er det snart tid for KFOR hold 30a. En lang tur i et stort fly. Held og lykke,- tag vare på jer selv og hinanden. Husk at sende hilsener hjem. Det luner i en kold tid.vh/ fire MHDet var en vellykket pårørendedag den 4. januar på Varde kaserne. Vi synes, at orienteringen om de kommende opgaver for KFOR holdet, (vor soldat), var meget informativ, med opmuntrende indslag, men også med et alvorligt element selv om risikoen for alvorlige hændelser er mere begrænset.Endvidere var den fælles orientering for både Afghanistan støttegruppen, og KFOR delingen interessant, dog havde vi med flere pårørendebesøg, in mente, hørt det meste før.Den varme mad til frokost var veltillavet, og kaffe, te, samt kage var der rigeligt af i pauserne.En afsluttende parade med en god tale af regimentschefen fuldendte en god dag. Tak, til arrangørerne,- vi kommer gerne igen.vh /fire MhSå sender vi nogle flotte unge soldater afsted; Rigtig god tur og tag jer godt af hinanden.Hej Kasper. En lille hilsen fra Als. Håber at alt er som "du" forlod det ?Glæder os til at høre nyt



I skal vide, at I er grunden til, at jeg stolt af at jeg kan kalde mig dansker. Min respekt falder til alle soldater og deres pårørende - Alle går eller har gået noget svært i møde. Tak for Jeres præstation ude i verden. Tak for alt det i gør! Vi flager for jer herhjemme! Har kæmpe stor respekt for jer alle sammen!

Irak, pas godt på min bror! Jeg kan ikke leve uden ham! Hej alle soldater. (udstationeret, hejmvendt eller faldne)

I gør det godt for Dannebro, flot arbejde. vi er stolte af jer!

God 5 september! Tak for jeres fantastiske indsats! Det er dejligt, at vi har danskere som jer, der yder et formidabelt bidrag til den anspændte situation rundt i verden.

Mine tanker går endvidere til jeres kammerater, som betalte den ultimative pris - samt naturligvis de svært tilskadekomne.

Godt arbejde, I kan være stolte over jer selv. Jeg har set en del udsendelser i tv, og jeg bliver stadig mere imponeret over jeres vedholdenhed, vilje, omsorg og ikke mindst sammenholdet.

I ønskes alt det bedste Tusind tak for jeres indsats i det internationale. I har min allerdybeste respekt. I gør et ubeskriveligt godt stykke arbejde derude, dem i kæmper mod er ikke enige, men det vil jeg væde med at civilbefolkningen er. Tænk at i drager til andre lande for at hjælpe med at gøre deres hverdag mere sikker. Jeres flotte indsats kan ikke beskrives med ord. Honør for jer, og dem vi uheldigvis har mistet gennem tiden. Selv om jeg i dag viste min respekt for de udsendte soldater i dag ved at være mødt op til National Flagdag på Skive Kasserne, og holdte stilheden for de faldne soldater. Vil det aldrig kunne vise hvor stor en respekt jeg har for de danske soldater, både herhjemme, men også i de udsendte lande.I skal vide, at I er grunden til, at jeg stolt af at jeg kan kalde mig dansker. Min respekt falder til alle soldater og deres pårørende - Alle går eller har gået noget svært i møde. Tak for Jeres præstation ude i verden.Tak for alt det i gør! Vi flager for jer herhjemme! Har kæmpe stor respekt for jer alle sammen!Irak, pas godt på min bror! Jeg kan ikke leve uden ham!Hej alle soldater. (udstationeret, hejmvendt eller faldne)I gør det godt for Dannebro, flot arbejde. vi er stolte af jer!God 5 september!Tak for jeres fantastiske indsats! Det er dejligt, at vi har danskere som jer, der yder et formidabelt bidrag til den anspændte situation rundt i verden.Mine tanker går endvidere til jeres kammerater, som betalte den ultimative pris - samt naturligvis de svært tilskadekomne.Godt arbejde, I kan være stolte over jer selv. Jeg har set en del udsendelser i tv, og jeg bliver stadig mere imponeret over jeres vedholdenhed, vilje, omsorg og ikke mindst sammenholdet.I ønskes alt det bedsteTusind tak for jeres indsats i det internationale. I har min allerdybeste respekt. I gør et ubeskriveligt godt stykke arbejde derude, dem i kæmper mod er ikke enige, men det vil jeg væde med at civilbefolkningen er. Tænk at i drager til andre lande for at hjælpe med at gøre deres hverdag mere sikker. Jeres flotte indsats kan ikke beskrives med ord. Honør for jer, og dem vi uheldigvis har mistet gennem tiden. Vis alle hilsner | Skriv hilsen Vis alle hilsner | Skriv hilsen Vis alle hilsner | Skriv hilsen Vis alle hilsner | Skriv hilsen